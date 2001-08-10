На строительство 3 домов на Шикотане планируют потратить больше полумиллиарда рублей

Дирекция по реализации Федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов направит 688 миллионов рублей на строительство жилых домов на острове Шикотан, сообщает RosTender.info.

Как следует из материалов тендера, в селе Малокурильское планируется строительство жилых домов, в том числе проектные и изыскательные работы.

В планах трехсекционные 3-этажные здания с техническим

подпольем и холодным чердаком. В каждом из домов по проекту 31 квартира: 11 однокомнатных, 18 двухкомнатных и 2 трехкомнатные.

Строительство начнется 25 ноября 2020 года, завершится через 2 года. Источником финансирования послужит областной бюджет Сахалинской области.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 21 октября,

итоги подведут в тот же день.