Тихоокеанское
информационное агентство
7 Октября 2020
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10:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На строительство 3 домов на Шикотане планируют потратить больше полумиллиарда рублей

На строительство 3 домов на Шикотане планируют потратить больше полумиллиарда рублей
Дирекция по реализации Федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов направит 688 миллионов рублей на строительство жилых домов на острове Шикотан, сообщает RosTender.info.
 
Как следует из материалов тендера, в селе Малокурильское планируется строительство жилых домов, в том числе проектные и изыскательные работы.
 
В планах трехсекционные 3-этажные здания с техническим
подпольем и холодным чердаком. В каждом из домов по проекту  31 квартира: 11 однокомнатных, 18 двухкомнатных и 2 трехкомнатные.
 
Строительство начнется 25 ноября 2020 года, завершится через 2 года. Источником финансирования послужит областной бюджет Сахалинской области.
 
Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 21 октября,
итоги подведут в тот же день.

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