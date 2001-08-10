В Невельске началось благоустройство смотровой площадки

Смотровую площадку на улице Нагорной начали приводить в порядок в Невельске.

Как сообщили в районной администрации, здесь уже стартовали строительно-монтажные работы - установили освещение подъездного пути и самой смотровой.

В планах - расширение площадки, замена тротуаров и металлического ограждения, "ливнёвки", парковочные карманы на 4 машино-места, в том числе и для маломобильных сахалинцев. Также предусмотрены и малые архитектурные формы: "Дерево желаний", вазоны под цветы, скамейки и урны.