Тихоокеанское
информационное агентство
16 Октября 2020
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10:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Невельске началось благоустройство смотровой площадки

В Невельске началось благоустройство смотровой площадки

Смотровую площадку на улице Нагорной начали приводить в порядок в Невельске. 

Как сообщили в районной администрации, здесь уже стартовали строительно-монтажные работы - установили освещение подъездного пути и самой смотровой.

В планах - расширение площадки, замена тротуаров и металлического ограждения, "ливнёвки", парковочные карманы на 4 машино-места, в том числе и для маломобильных сахалинцев. Также предусмотрены и малые архитектурные формы: "Дерево желаний", вазоны под цветы, скамейки и урны.

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