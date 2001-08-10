Техническое состояние городских автобусов проверят после возгорания одного из них сегодня утром

Техническое состояние всех автобусов МУП «Транспортная компания» будет проверено по поручению мэра областного центра Сергея Надсадина. Обследования будут проводиться в ночное время, либо во время нахождения автобусов на техническом обслуживании.

Так, сегодня рано утром 15 октября на территории МУП «Транспортная компания» произошло возгорание автобуса марки МАЗ-206.

Как рассказал директор предприятия Сергей Павлов, это случилось во время предрейсового прогрева автобуса. По предварительным данным, произошло короткое замыкание проводки. На место происшествия оперативно прибыл пожарный расчет. Ликвидировали возгорание в течение 20 минут. Восстановлению автобус, к сожалению, не подлежит.

- Мы понимаем, что техническое состояние транспорта предприятия напрямую влияет на безопасность перевозки пассажиров, поэтому руководством компании приняты все необходимые меры, чтобы в дальнейшем избежать подобных случаев, - добавил Сергей Павлов.

Пострадавший автобус был заменен запасным. Данное происшествие на перевозках пассажиров не отразилось. Сегодня на линии задействовано 182 автобуса. Это — стандартная ежедневная норма будних дней.