Новый мост сдадут в ноябре в селе Раздольное Корсаковского района. Он заменит аварийное сооружение, которое прослужило жителям села более 50 лет.

Как сообщают в пресс-службе правительства Сахалинской области, строительство нового автомобильного моста через реку Корсаковка началось в марте прошлого года. Из областного бюджета на эти работы направили больше 200 миллионов рублей. Один процент всех средств выделил муниципалитет.

– Сейчас строители на финишной прямой, начались работы по асфальтированию, – отметил инженер по строительному контролю МКУ "Управление капитального строительства Корсаковского городского округа" Роман Якупов.

Во время большого строительства для проезда жителей и сельскохозяйственной техники обустроили временный проезд. Его демонтируют сразу после ввода нового моста.

Общая его протяженность – 27 метров. По обеим сторонам дорожного полотна есть пешеходные дорожки. Мост стоит на 15 свайных опорах, каждая из которых рассчитана на давление в 160 тонн. Благодаря ригельной системе нагрузка распределяется сразу на всю конструкцию, соответственно, во время эксплуатации не возникнет ограничений по проезду большегрузной техники. Выполнение первого этапа контракта идет с опережением сроков.

– В этом году мы вводим в эксплуатацию мост и завершаем асфальтирование подъездных путей с примыканием к существующей дороге. Вместе с мостом длина нового дорожного покрытия составит 300 метров, – пояснил мастер строительно-монтажных работ ООО "СпецСтройСервис" Александр Бузулуков

Реализация второго этапа запланирована на следующий год. С наступлением положительных температур строители приступят к асфальтированию дороги в сторону агрогородка длиной 750 метров. Кроме того, вдоль нового полотна обустроят тротуары и установят систему освещения.

Масштабные дорожные работы в этом году развернулись во всех районах Сахалинской области. Всего в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию после строительства и реконструкции 68,1 километра автодорог.