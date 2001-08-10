В Сахалинской области усилят базовую кафедру Тихоокеанского медицинского университета

Губернатор Валерий Лимаренко и руководство одного из ведущих медицинских вузов на встрече обсудили развитие образовательных программ и повышение качества медпомощи на Сахалине и Курилах.

Подготовку врачей в островной области планируют начинать еще со школьной скамьи. В старших классах усилят подготовку по профильным предметам, чтобы ребята легко преодолевали вступительные испытания по химии и биологии. Также планируется проводить для сахалинских школьников летние и зимние выездные сессии на базе Тихоокеанского государствственного медицинского университета (ТГМУ) во Владивостоке. В хорошо оснащенных лабораториях, анатомическом музее, симуляционном центре ребята смогут окунуться в будущую профессию.

– Мы хотим не искать специалистов по всей стране, а учить нашу молодежь по целевым направлениям. Начиная эту работу сегодня, мы создаем задел на 8-10 лет вперед, – отметил Валерий Лимаренко.

В Южно-Сахалинске с 2016 года действует базовая кафедра Тихоокеанского университета. Практическое обучение там прошли более 40 студентов. Сейчас планируется трансформировать кафедру. Рассматривается возможность создания представительства или филиала ТГМУ на Сахалине. Кроме того, специалисты одного из ведущих медвузов готовы совершенствовать образовательные программы островного медицинского колледжа и оказывать методическую помощь преподавателям.

Профессора ТГМУ заинтересованы и в повышении квалификации сахалинских врачей. За годы сотрудничества обучение прошли более 1 тысячи специалистов из островного региона. Стоит задача также увеличить число профессорских десантов на Сахалин. Обучение местных врачей позволит пациентам получать высокотехнологичное лечение, не выезжая на материк.

В ходе встречи затронули также вопрос качества медицинской помощи. Ректор ТГМУ Валентин Шуматов главным принципом назвал пациентоориентированность.

– Необходимо проводить работу с персоналом – предотвращать профессиональное выгорание, следить за вежливостью общения с пациентами. В идеальной модели медицинского учреждения соединяются бережливые технологии, эффективное управление, высокое качество медицинской помощи, довольные врачи и пациенты. Это нелегкий вопрос, но мы знаем, как разбить его на элементы, – ­ сказал Валентин Шуматов.

Еще одним направлением сотрудничества между островным регионом и ТГМУ станет медицинская реабилитация. Для этого будут развивать бальнеологию и использовать природные богатства островов.