В Сахалинской области усилят базовую кафедру Тихоокеанского медицинского университета
Губернатор Валерий Лимаренко и руководство одного из ведущих медицинских вузов на встрече обсудили развитие образовательных программ и повышение качества медпомощи на Сахалине и Курилах.
Подготовку врачей в островной области планируют начинать еще со школьной скамьи. В старших классах усилят подготовку по профильным предметам, чтобы ребята легко преодолевали вступительные испытания по химии и биологии. Также планируется проводить для сахалинских школьников летние и зимние выездные сессии на базе Тихоокеанского государствственного медицинского университета (ТГМУ) во Владивостоке. В хорошо оснащенных лабораториях, анатомическом музее, симуляционном центре ребята смогут окунуться в будущую профессию.
– Мы хотим не искать специалистов по всей стране, а учить нашу молодежь по целевым направлениям. Начиная эту работу сегодня, мы создаем задел на 8-10 лет вперед, – отметил Валерий Лимаренко.
В Южно-Сахалинске с 2016 года действует базовая кафедра Тихоокеанского университета. Практическое обучение там прошли более 40 студентов. Сейчас планируется трансформировать кафедру. Рассматривается возможность создания представительства или филиала ТГМУ на Сахалине. Кроме того, специалисты одного из ведущих медвузов готовы совершенствовать образовательные программы островного медицинского колледжа и оказывать методическую помощь преподавателям.
Профессора ТГМУ заинтересованы и в повышении квалификации сахалинских врачей. За годы сотрудничества обучение прошли более 1 тысячи специалистов из островного региона. Стоит задача также увеличить число профессорских десантов на Сахалин. Обучение местных врачей позволит пациентам получать высокотехнологичное лечение, не выезжая на материк.
В ходе встречи затронули также вопрос качества медицинской помощи. Ректор ТГМУ Валентин Шуматов главным принципом назвал пациентоориентированность.
– Необходимо проводить работу с персоналом – предотвращать профессиональное выгорание, следить за вежливостью общения с пациентами. В идеальной модели медицинского учреждения соединяются бережливые технологии, эффективное управление, высокое качество медицинской помощи, довольные врачи и пациенты. Это нелегкий вопрос, но мы знаем, как разбить его на элементы, – сказал Валентин Шуматов.
Еще одним направлением сотрудничества между островным регионом и ТГМУ станет медицинская реабилитация. Для этого будут развивать бальнеологию и использовать природные богатства островов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:42 14 Октября Снег может пойти в Южно-Сахалинске уже этой ночью
- 17:12 14 Октября Южносахалинец звонил людям, а затем воровал кейсы их автомобилей
17:12 15 Октября Выездная диспансеризация трудовых коллективов проходит в эти дни в Южно-Сахалинске
10:42 15 Октября Сахалинская область расширяет сотрудничество с Санкт-Петербургским университетом аэрокосмического приборостроения
12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
- 11:32 23 Сентября Центры высокотехнологичной диспансеризации собираются открыть еще в двух районах Сахалина
12:04 2 Октября Почти 25 тысяч молодых деревьев высадили в Сахалинской области в рамках акции «Сохраним лес-2020»
10:42 24 Сентября С начала года более 200 сахалинцев и курильчан старшего возраста освоили новые профессии
Выбор редакции
- 13:12 30 Сентября Сахалинские пожарные спасли кошку и сделали для нее домик
- 12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
- 15:04 14 Сентября Жителей села Бошняково и ряда населенных пунктов на Итурупе обеспечили качественной интернет-связью
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?