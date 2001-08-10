Тихоокеанское
информационное агентство
21 Октября 2020
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Около 60 сахалинцев подхватили кишечную инфекцию за последнюю неделю
16:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Около 60 сахалинцев подхватили кишечную инфекцию за последнюю неделю

Региональное управление Роспотребнадзора подвело итоги заболеваемости на минувшей неделе. По данным ведомства, за семь дней на островах 1823 человека подхватили острую респираторную вирусную инфекцию. Показатель заболеваемости ниже показателя предыдущей недели и аналогичной недели прошлого года на 22,0%. Превышен недельный эпидпорог только в Александровск-Сахалинском районе.
 
Без учета пневмоний COVID-ной этиологии, за отчетную неделю зарегистрировано 185 заболевших внебольничной пневмонией. Показатель заболеваемости выше уровня предыдущей недели на 26,2% и в 3 раза выше аналогичного показателя прошлого года и среднемноголетнего уровня.
 
По степени тяжести наибольшей процент приходится на пневмонию средней степени тяжести- 61,34%. За отчетную неделю отмечается рост на 1 % пневмоний с тяжелым течением.
 
За прошедшую неделю зарегистрировано 57 случаев острой кишечной инфекции (ОКИ), 53 из заболевших - несовершеннолетние. Превышение среднеобластного показателя ОКИ зарегистрировано в Холмском, Смирныховском, Углегорском районах и Южно-Сахалинске.
 
Зарегистрирован 1 случай энтеровирусной инфекции у ребенка в Южно-Сахалинске. 
 
Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.

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