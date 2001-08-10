77,78|91,56|42,59
16:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Около 60 сахалинцев подхватили кишечную инфекцию за последнюю неделю
Региональное управление Роспотребнадзора подвело итоги заболеваемости на минувшей неделе. По данным ведомства, за семь дней на островах 1823 человека подхватили острую респираторную вирусную инфекцию. Показатель заболеваемости ниже показателя предыдущей недели и аналогичной недели прошлого года на 22,0%. Превышен недельный эпидпорог только в Александровск-Сахалинском районе.
Без учета пневмоний COVID-ной этиологии, за отчетную неделю зарегистрировано 185 заболевших внебольничной пневмонией. Показатель заболеваемости выше уровня предыдущей недели на 26,2% и в 3 раза выше аналогичного показателя прошлого года и среднемноголетнего уровня.
По степени тяжести наибольшей процент приходится на пневмонию средней степени тяжести- 61,34%. За отчетную неделю отмечается рост на 1 % пневмоний с тяжелым течением.
За прошедшую неделю зарегистрировано 57 случаев острой кишечной инфекции (ОКИ), 53 из заболевших - несовершеннолетние. Превышение среднеобластного показателя ОКИ зарегистрировано в Холмском, Смирныховском, Углегорском районах и Южно-Сахалинске.
Зарегистрирован 1 случай энтеровирусной инфекции у ребенка в Южно-Сахалинске.
Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:42 14 Октября Снег может пойти в Южно-Сахалинске уже этой ночью
- 17:12 14 Октября Южносахалинец звонил людям, а затем воровал кейсы их автомобилей
17:12 15 Октября Выездная диспансеризация трудовых коллективов проходит в эти дни в Южно-Сахалинске
10:42 15 Октября Сахалинская область расширяет сотрудничество с Санкт-Петербургским университетом аэрокосмического приборостроения
12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
- 11:32 23 Сентября Центры высокотехнологичной диспансеризации собираются открыть еще в двух районах Сахалина
12:04 2 Октября Почти 25 тысяч молодых деревьев высадили в Сахалинской области в рамках акции «Сохраним лес-2020»
10:42 24 Сентября С начала года более 200 сахалинцев и курильчан старшего возраста освоили новые профессии
Выбор редакции
- 13:12 30 Сентября Сахалинские пожарные спасли кошку и сделали для нее домик
- 12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
- 15:04 14 Сентября Жителей села Бошняково и ряда населенных пунктов на Итурупе обеспечили качественной интернет-связью
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?