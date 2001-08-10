Тихоокеанское
информационное агентство
23 Октября 2020
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10:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В районе поликлиники №1 начнет работать светофор

В районе поликлиники №1 начнет работать светофор

Светофор с вызывным устройством для пешеходов с утра 22 октября начнет функционировать на Коммунистическом проспекте в районе поликлиники №1.

Весь четверг объект будет работать в режиме мигания (желтого сигнала), а с пятницы - в штатном режиме.

В связи с вводом в работу светофорного объекта автомобилистов просят быть внимательными при движении в указанном районе.

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