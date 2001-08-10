Улицу Горный воздух закроют для движения на время проведения «Ночного забега»

Физкультурное мероприятие «Ночной забег» 24 октября пройдет в Южно-Сахалинске.

Участникам предстоит преодолеть около 3 км по маршруту от пл. Славы до средней станции СТК «Горный воздух». В забеге могут участвовать все желающие в возрасте от 7 до 64 лет. Обязательное условие - наличие медицинского заключения. Тем, кому еще не исполнилось 18 лет, должны предоставить письменное разрешение от родителей.

В связи с проводимым забегом с 17.00 до 21.00 проезда не будет по ул. Горный воздух — от пересечения с ул. Горького до средней площадки спортивно-туристического комплекса.