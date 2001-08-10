Часть Южно-Сахалинска останется без тепла на день

Отопление и горячую воду отключат в ряде домов и учреждений Южно-Сахалинска сегодня днем, 2 ноября. Ограничение будет действовать с 9.30 до 19.00 и коснется следующих адресов:

Садовая, дома: 15, 17, 19, 21

Студенческая, дома: 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Ударная, дома: 18, 45

Новая, дома: 9, 11, 12, 14, 16, 18

Саранская, дома: 8, 11, 13а

Украинская, дома: 1а, 1, 3, 3а, 7, 9, 11, 11а, 15, 15а, 17б, 17а, 22, 26а, 28а, 31, 33, 35, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 111а, 111б, 113а, 105, 119, 115, 113б, 123, 125а, 127

Красносельский , дома: 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а

Центральная , дома: 31, 33а

Ленина, дома: 3, 3а, 5, 164, 166, 168, 125, 127, 172, 174, 180, 182, 184, 184а, 218, 218а, 216, 198, 196, 171, 230, 232

Симофорный, дома: 4, 6, 8, 10, 12

Кислородный, дома: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Трудовая , дома: 25

Ангарский, дома: 5, 1в, 1в/1, 4

Железнодорожная, дома: 16, 18, 18а, 20

Южно-Сахалинская, дома: 6, 8, 10, 11, 17, 19, 17а, 27

Крюкова, дома: 35, 35а, 64

Милицейская , дома: 7, 13, 13а

Сахалинская, дома: 32а, 30, 32, 32б, 34, 36, 34б, 38, 45, 45а, 47, 49, 51, 55, 61, 88а, 88б, 88в, 98, 100, 102, 106, 106а, 108, 108а

Дзержинского, дома: 12, 12а, 14, 22

Чехова, дома: 2, 2а, 31, 66, 68, 66а, 7, 3, 29, 29а

Хабаровская, дома: 42, 44, 58, 60

Невельская, дома: 53, 58

Амурская, дома: 1, 4, 6, 29

Песочная, дома: 33, 35

Курильская, дома: 52, 59, 55, 43а, 38, 40, 44

Северная, дома: 44

Вокзальная, дома: 5, 7, 9, 13, 9а

Антона Буюклы, дома: 36, 74, 78, 80, 76

Коммунистический проспект, дома: 74, 84

Карла Маркса, дома: 31, 47, 47а, 49, 49а, 25, 27, 29

Керамическая, дома: 3а

пер. Путевой , дома: 5

пр. Мира , дома: 8а, 8б, 9, 11, 43, 47, 47а, 196, 14, 16, 21а 23а

Промышленная , дома: 14, 22

Долинская, дома: 28, 28а, 30, 30а, 32, 32а, 22, 22а, 35, 35а, 24, 24а, 37, 37а, 39, 39а, 41, 41, 43, 43а, 45, 45а

пер. Украинский, дома: 6, 6б, 8а, 8б, 10, 10а, 10б, 12а, 12б, 19, 14а, 14, 14б, 21,

Тельмана , дома: 28а, 30

Физкультурная, дома: 10, 10а, 14, 12, 12а, 45

Карьерная, дома: 27, 29, 29а, 31, 35, 33, 37, 39, 47, 49

Крайняя, дома: 15, 17, 51а, 36, 37

пер. Рабфаковский, дома: 22

СОШ №5, 9, 11, 19,

Кадетская школа,

Музыкальная школа;

Детские сады № 12, 13, 15, 20, 22, 58;

Областная стоматология,

Наркология,

НУЗ "Дорожная больница",

ГКУЗ "Дом Ребенка"

Как сообщили в пресс-службе СКК, специалисты отремонтируют участок магистрального трубопровода теплоснабжения. Ранее на нем выявили дефект.

Полностью восстановить подачу теплоснабжения и горячего водоснабжения планируется к 19.00. Однако, ремонтная бригада приложит максимум усилий, чтобы завершить работы раньше.

Получить дополнительную информацию можно в диспетчерской службе компании: 72-30-13, 72-33-89 (круглосуточно).