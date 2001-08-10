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10:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Часть Южно-Сахалинска останется без тепла на день
Отопление и горячую воду отключат в ряде домов и учреждений Южно-Сахалинска сегодня днем, 2 ноября. Ограничение будет действовать с 9.30 до 19.00 и коснется следующих адресов:
- Садовая, дома: 15, 17, 19, 21
- Студенческая, дома: 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
- Ударная, дома: 18, 45
- Новая, дома: 9, 11, 12, 14, 16, 18
- Саранская, дома: 8, 11, 13а
- Украинская, дома: 1а, 1, 3, 3а, 7, 9, 11, 11а, 15, 15а, 17б, 17а, 22, 26а, 28а, 31, 33, 35, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 111а, 111б, 113а, 105, 119, 115, 113б, 123, 125а, 127
- Красносельский , дома: 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а
- Центральная , дома: 31, 33а
- Ленина, дома: 3, 3а, 5, 164, 166, 168, 125, 127, 172, 174, 180, 182, 184, 184а, 218, 218а, 216, 198, 196, 171, 230, 232
- Симофорный, дома: 4, 6, 8, 10, 12
- Кислородный, дома: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
- Трудовая , дома: 25
- Ангарский, дома: 5, 1в, 1в/1, 4
- Железнодорожная, дома: 16, 18, 18а, 20
- Южно-Сахалинская, дома: 6, 8, 10, 11, 17, 19, 17а, 27
- Крюкова, дома: 35, 35а, 64
- Милицейская , дома: 7, 13, 13а
- Сахалинская, дома: 32а, 30, 32, 32б, 34, 36, 34б, 38, 45, 45а, 47, 49, 51, 55, 61, 88а, 88б, 88в, 98, 100, 102, 106, 106а, 108, 108а
- Дзержинского, дома: 12, 12а, 14, 22
- Чехова, дома: 2, 2а, 31, 66, 68, 66а, 7, 3, 29, 29а
- Хабаровская, дома: 42, 44, 58, 60
- Невельская, дома: 53, 58
- Амурская, дома: 1, 4, 6, 29
- Песочная, дома: 33, 35
- Курильская, дома: 52, 59, 55, 43а, 38, 40, 44
- Северная, дома: 44
- Вокзальная, дома: 5, 7, 9, 13, 9а
- Антона Буюклы, дома: 36, 74, 78, 80, 76
- Коммунистический проспект, дома: 74, 84
- Карла Маркса, дома: 31, 47, 47а, 49, 49а, 25, 27, 29
- Керамическая, дома: 3а
- пер. Путевой , дома: 5
- пр. Мира , дома: 8а, 8б, 9, 11, 43, 47, 47а, 196, 14, 16, 21а 23а
- Промышленная , дома: 14, 22
- Долинская, дома: 28, 28а, 30, 30а, 32, 32а, 22, 22а, 35, 35а, 24, 24а, 37, 37а, 39, 39а, 41, 41, 43, 43а, 45, 45а
- пер. Украинский, дома: 6, 6б, 8а, 8б, 10, 10а, 10б, 12а, 12б, 19, 14а, 14, 14б, 21,
- Тельмана , дома: 28а, 30
- Физкультурная, дома: 10, 10а, 14, 12, 12а, 45
- Карьерная, дома: 27, 29, 29а, 31, 35, 33, 37, 39, 47, 49
- Крайняя, дома: 15, 17, 51а, 36, 37
- пер. Рабфаковский, дома: 22
- СОШ №5, 9, 11, 19,
- Кадетская школа,
- Музыкальная школа;
- Детские сады № 12, 13, 15, 20, 22, 58;
- Областная стоматология,
- Наркология,
- НУЗ "Дорожная больница",
- ГКУЗ "Дом Ребенка"
Как сообщили в пресс-службе СКК, специалисты отремонтируют участок магистрального трубопровода теплоснабжения. Ранее на нем выявили дефект.
Полностью восстановить подачу теплоснабжения и горячего водоснабжения планируется к 19.00. Однако, ремонтная бригада приложит максимум усилий, чтобы завершить работы раньше.
Получить дополнительную информацию можно в диспетчерской службе компании: 72-30-13, 72-33-89 (круглосуточно).
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