Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года. На объектах завершаются строительно-монтажные работы. Специалисты готовятся к пуско-наладке оборудования, которое позволит улучшить экологическую ситуацию в муниципалитетах. Об этом шла речь на заседании правительства региона, которое провел губернатор Валерий Лимаренко.

– Мы продолжаем газифицировать область. Доступ к голубому топливу получают как частные домовладения, так и котельные – именно они являются основными источниками загрязнения окружающей среды. Очень важно, что переход на газ позволит улучшить экологическую ситуацию в регионе, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

На центральной районной котельной в Невельске завершен основной этап работ по строительству системы приема, хранения и регазификации сжиженного природного газа, оборудование готовится к монтажу. Приступить к пуско-наладке планируют 15 декабря. Эксплуатировать объект будет муниципальное предприятие «Невельские коммунальные сети». При этом в первые два месяца помощь окажут специалисты компании-производителя оборудования, они же обучат местный персонал.

А в Макарове работы идут на новой котельной № 2. Пуско-наладку сегодня начали с использованием дизельного топлива. С 1 декабря тестировать систему будут на сжиженном природном газе.

– Отмечу, что новая котельная в Макарове изначально спроектирована под работу на сетевом газе, но пока будем здесь использовать сжиженное топливо. К тому же в резерве оставляем в работе угольную котельную, на случай нештатных ситуаций, – рассказал заместитель председателя правительства региона Владимир Сидоренко.

Напомним, в рамках программы развития газоснабжения и газификации Сахалинской области до 2025 года планируется газификация всех муниципальных образований региона. Для этого предстоит построить более одной тысячи километров газопроводов, 8 газораспределительных станций (ГРС). На газ переведут 157 котельных и 26 тысяч домовладений.