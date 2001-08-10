Тихоокеанское
информационное агентство
18 Ноября 2020
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На Сахалин отправили 18 современных железнодорожных вагонов
17:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Часть Южно-Сахалинска завтра останется без холодной воды

Часть Южно-Сахалинска завтра останется без холодной воды
Холодное водоснабжение отключат в ряде жилых домов Южно-Сахалинска завтра, 18 ноября. Причина -  ремонтные работы.
 
Так, подача воды не будет с 9.30 до 18.00 в квадрате улиц: Ленина - Украинская - Физкультурная - Бумажная.
 
Телефон диспетчерской службы "Горводоканала" 72-32-40.

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