Тихоокеанское
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15:04, 18.11.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Холодной воды не будет в трёх микрорайонах Южно-Сахалинска

Холодной воды не будет в трёх микрорайонах Южно-Сахалинска

Холодное водоснабжение ограничат в трёх микрорайонах Южно-Сахалинска - 22-м, 23-м и 25-м - завтра, 19 ноября. Причина - ремонтные работы.

Так, подача холодной воды будет ограничена с 9.00 до 17.00 по адресам

  • ул. Ленина, 17-77 и 44-76;
  • пер. Путевой, Дорожный, Восточный, Мебельный и Майский;
  • ул. Анивская, 66-112;
  • ул. Южно-Сахалинская, 87-125, 86-108, 108а;
  • ул. Тихая, 41-75.

Телефон диспетчерской "Горводоканала": 72-32-40. сообщают в мэрии областного центра.

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