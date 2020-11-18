Сахалинцы будут носить маски минимум до 2022 года

Сахалинцы будут носить маски ещё год, а медики - проводить у больных экспресс-тест на дому. Глава регионального Роспотребнадзора и министр здравоохранения области рассказали о новых санитарных правилах и изменениях в оказании медицинских услуг населению.

Так, меры профилактики и медицинской безопасности продлили до 1 января 2022 года. На всех предприятиях по-прежнему действует входной контроль, дезинфекционный режим и обязательное ношение защитных масок. При этом смягчили меры изоляции с контактными в семье. Теперь при отсутствии симптомов, схожих с COVID-19, медики не будут проводить дополнительных обследований.

- Если раньше бессимптомно обследовались на 6-8-й день и находились 14 дней на изоляции под медицинским наблюдением, то теперь, если нет симптомов, люди сидят 2 недели на карантине и выписываются без лабораторного исследования, - заявила глава Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.

Кроме того, стационарных больных могут перевести на амбулаторное лечение, лист нетрудоспособности закроют после одного отрицательного теста. Изменится подход и к оказанию медицинских услуг на дому. Если у больного нет симптомов коронавируса, то и тест делать не будут.

- Если медицинский работник примет решение, что нужно сделать этот тест - его возьмут на месте. Если анализ покажет, что ковида нет, пациент получает назначение в рамках лечения от респираторно-вирусной инфекции. Если наличие инфекции подтверждается, то мы направляем результаты на верификацию диагноза на ПЦР и сразу начинаем лечить пациента, - отметил руководитель областного Минздрава Владимир Кузнецов.

Сегодня Сахалинская область в лидерах по количеству проведённых лабораторных исследований на COVID-19. За сутки на островах проводят почти 500 тестов на 100 тысяч жителей, в то время как в среднем по стране - не менее 200.