Современную газовую котельную в селе Березняки запустят до конца 2020 года. Новый объект повысит качество и стабильность теплоснабжения населенного пункта. Газом в Березняках сейчас пользуется более 120 абонентов, полностью перевести село на голубое топливо планируют в 2022 году – такую задачу поставил губернатор Валерий Лимаренко во время сегодняшней рабочей поездки.

– Стройка завершена, пуско-наладочные работы идут. К 4 декабря планируется пустить газ, и котельная начнет работать. А угольные котельные постепенно будем выводить из эксплуатации. Главная задача – улучшить экологию островов, – отметил Валерий Лимаренко. – По Березнякам хочется сделать все быстрее, перед муниципалитетом и строителями стоит задача максимально ускориться, чтобы закрыть вопрос с газификацией села в 2022 году.

Первый пусковой комплекс в Березняках построили в 2016 году, спустя 2 года к селу подвели газопровод. Сейчас экологически чистым топливом пользуются более 120 абонентов.

– Я проживаю в двухквартирном доме по улице Лесной, газ использую с декабря прошлого года. Очень удобно, во-первых, нет сажи и пыли, постоянно есть горячая вода. Летом тоже иногда включаю газ, прогреваю дом, когда холодно. Печку топить не надо, – поделилась жительница села Валентина Галкина.

– Очень жду подключения. У меня уже и подвод есть и вывод из дома. В ближайшее время должны заключить договор. Пока пользуюсь электрическим отоплением. Зимой выходит очень дорого – около 17 тысяч рублей в месяц, – рассказал житель частного дома Борис Куликов.

В 2021 году строители завершат работы на второй очереди и подключиться смогут еще более 420 абонентов. Уже запроектированы 3 и 4 комплексы – это позволит газифицировать северную и южную части села.

– Мы продолжаем повышать уровень комфорта жителей Березняков. Новая котельная позволит подключить к газу потребителей, которые в перспективе планируют строить здесь дома. Также объект обеспечит теплом и детский сад, который будет построен в селе, – рассказал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Напомним, в рамках программы развития газоснабжения и газификации до 2025 года планируется газификация всех муниципальных образований Сахалинской области. Для этого предстоит построить более одной тысячи километров газопроводов, 8 газораспределительных станций (ГРС). На газ переведут 157 котельных и 26 тысяч домовладений.