На Сахалинских мысах устанавливают памятные знаки в честь 75-летия Великой Победы
На Сахалинских мысах устанавливают памятные знаки в честь 75-летия Великой Победы. В понедельник с почетной миссией на самой южной точке острова – мысе Крильон – побывала инициативная группа. Здесь представители областных властей установили первый мемориальный объект, выполненный из бетона. На работу ушло 2 дня. Еще 5 таких памятных знаков появятся на Сахалине следующим летом.
Реализацией инициативы, направленной на сохранение российской и региональной истории, занимаются депутаты областной Думы, островное агентство по делам молодежи и Сахалинский государственный университет.
Памятный знак представляет из себя четырехугольный гранитный камень. На одной из его сторон высечены название мыса и его координаты, а также надпись «75 лет Победы! 1945–2020 гг.». На остальных гранях изображены гербы Российской Федерации, Сахалинской области и муниципалитета.
– Я считаю, что такие мемориальные объекты важны для патриотического воспитания молодежи и имеют важное краеведческое значение. Интересное наблюдение – многие ездят на крайние мысы и не знают, к каким районам они относятся. К примеру, некоторые люди думают, что мыс Крильон – это Невельский район. Хотя большая часть этого мыса относится к Анивскому району. Таким образом памятные знаки помогут сахалинцам познавать свой родной край, – отметил депутат областной Думы Александр Болотников.
Летом следующего года памятные знаки установят на мысах Анива, Терпения, Лах, Марии и Елизаветы.
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