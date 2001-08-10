Тихоокеанское
информационное агентство
20 Ноября 2020
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16:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Стало известно, кто из звёзд выступит на открытии главной ёлки Сахалинской области

Стало известно, кто из звёзд выступит на открытии главной ёлки Сахалинской области

Открытие главной ёлки Сахалинской области состоится 12 декабря. Мероприятие, рассчитанное на полтора часа, оценили в 4 млн 970 тысяч рублей. Об этом пишет astv.ru.

Согласно информации с сайта Госзакупок от 19 ноября, поставщика уже определили. Им стала ИП Берко И.В., которая, кстати, была единственным заявителем.

Согласно представленным документам, для участия в новогоднем празднике хотят пригласить заслуженного артиста РФ Александра Яцко и актрису Лизу Арзамасову, их приезд обойдется в полтора миллиона рублей. Правда, согласование их участия должно произойти только 1 декабря.

Кроме того, праздничный вечер на площади возле Дома правительства украсят свето-цирковое представление с участием профессиональных артистов, шоу световых дронов. В программе также "внедрение и постановка фехтовального элемента" и "технологического шоу с лазерной арфой".

Представление состоится с 18:00 до 19:30. Правда, формат его может быть скорректирован: пока не ясно какие ограничения на массовые мероприятия ещё введут в области. Пока же, сообщила руководитель сахалинского управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова, прогнозировать что-то на декабрь невозможно: в области растет число заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что празднование Нового года в этом году будет скучным: корпоративы в ресторанах под большим вопросом из-за ограничения времени работы заведений до 23:00.

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