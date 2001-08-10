Стало известно, кто из звёзд выступит на открытии главной ёлки Сахалинской области

Открытие главной ёлки Сахалинской области состоится 12 декабря. Мероприятие, рассчитанное на полтора часа, оценили в 4 млн 970 тысяч рублей. Об этом пишет astv.ru.

Согласно информации с сайта Госзакупок от 19 ноября, поставщика уже определили. Им стала ИП Берко И.В., которая, кстати, была единственным заявителем.

Согласно представленным документам, для участия в новогоднем празднике хотят пригласить заслуженного артиста РФ Александра Яцко и актрису Лизу Арзамасову, их приезд обойдется в полтора миллиона рублей. Правда, согласование их участия должно произойти только 1 декабря.

Кроме того, праздничный вечер на площади возле Дома правительства украсят свето-цирковое представление с участием профессиональных артистов, шоу световых дронов. В программе также "внедрение и постановка фехтовального элемента" и "технологического шоу с лазерной арфой".

Представление состоится с 18:00 до 19:30. Правда, формат его может быть скорректирован: пока не ясно какие ограничения на массовые мероприятия ещё введут в области. Пока же, сообщила руководитель сахалинского управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова, прогнозировать что-то на декабрь невозможно: в области растет число заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что празднование Нового года в этом году будет скучным: корпоративы в ресторанах под большим вопросом из-за ограничения времени работы заведений до 23:00.