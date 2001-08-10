Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском

Авиакомпания "Аврора", входящая в Группу "Аэрофлот", в ноябре и декабре этого года возобновляет полёты из Южно-Сахалинска в Шахтёрск. Увеличится количество полетов и в Благовещенск.

Как сообщили в авиакомпании, рейсы при поддержке правительства Сахалинской области будут выполняться с 20 ноября в Шахтёрск и Благовещенск по понедельникам и пятницам.

Оба направления являются субсидированными, стоимость авиабилета из Южно-Сахалинска в Шахтерск составляет 2 000 рублей, в Благовещенск- 5 640 рублей (в одну сторону).

Узнать подробнее о расписании полётов и приобрести авиабилеты можно на сайте "Авроры", а также в агентствах. Справки можно получить в контакт-центре Авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.