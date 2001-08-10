Делегация из Южно-Сахалинска принимает участие в очном модуле программы развития городов в «Сколково»
Делегация из Южно-Сахалинска во главе с мэром города Сергеем Надсадиным участвует во втором очном модуле программы развития для 100 крупнейших городов России. Организаторами программы выступили госкорпорация ВЭБ.РФ, бизнес-школа СКОЛКОВО, а также Институт «Стрелка», НИУ «Высшая школа экономики» и Российская экономическая школа.
Программа включает 14 модулей, сочетает в себе изучение передовых международных наработок в области городского менеджмента, разработку проектов трансформации городов. Всего обучение пройдут 500 управленцев из 100 городов России. Вместе с командой Южно-Сахалинска во втором потоке проходят обучение команды из Новосибирска, Екатеринбурга, Ижевска, Грозного и других. Подобная программа уровня Master of Public Administration для городов проводится впервые.
В состав делегации помимо главы города вошли исполняющий обязанности министра архитектуры Сахалинской области Алексей Ракитский, заместитель руководителя ГКУ «Региональный градостроительный центр» Михаил Фелюшкин, первый вице-мэр Андрей Ковальчук, заместитель директора Департамента архитектуры и градостроительства Максим Ефанов.
В открытии программы второй волны, посвященной пространственному развитию городов, принял участие председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
В практической части модуля перед участниками стоит задача проанализировать уже существующие стратегии развития городов и определить территорий потенциального развития, а также сформулировать основные принципы и подходы к пространственному развитию города для эффективного использования его возможностей.
Общение с признанными мировым сообществом экспертами проходит в формате лекций, семинаров и мастер-классов. В частности, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин рассказал о стандартах комплексного развития территорий. С инструментами пространственного развития участников обучения познакомит главный планировшик Ванкувера (2006-2012) Брент Тодериан. В числе спикеров также мэр Боготы (1998-2001, 2015-2019) Энрике Пеньялоса, мэр Оклахома-Сити (2004-2018) Мик Корнетт, руководитель сети pdupd.co преподаватель МШУ «Сколково» и Британской высшей школы дизайна Александр Ненашев и ряд других международных экспертов.
Участники изучат кейсы, проведут работу над проектами в группах под руководством модераторов. Отдельная работа по проектам команд будет проведена с экспертами ВЭБ.РФ. В программе предусмотрена также промежуточная аттестация: предзащита предварительных этапов проектной работы в форме презентации с последующим обучением.
- Живое общение с экспертами дает возможность по-новому взглянуть на процесс развития города через пространственную структуру. Муниципалитет в тесной связке с региональным правительством и Валерием Игоревичем Лимаренко сегодня формируем реальные приоритеты пространственной структуры с учетом вектора национального развития. Для нас важно, что мы можем обсудить со специалистами свое видение и получить компетентные рекомендации, - отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
Обучение в рамках второго модуля завершится в конце недели.
Кроме того, в рамках рабочего графика нынешней командировки мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проводит ряд встреч вне программы образовательного модуля. Так, вчера состоялось общение главы областного центра с экспертами ВЭБ.РФ. Стороны обсудили вопросы по модернизации общественного транспорта в Южно-Сахалинске. Впереди — встречи со специалистами Института Генплана Москвы, которые сейчас ведут работу над основным документом градостроительного развития города.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:32 16 Ноября Молодой житель Охи пропал в Южно-Сахалинске
11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
17:32 17 Ноября Часть Южно-Сахалинска завтра останется без холодной воды
15:04 18 Ноября Холодной воды не будет в трёх микрорайонах Южно-Сахалинска
14:32 22 Октября Единую вакцину против гриппа и COVID-19 создадут в России
15:04 23 Октября Главврач больницы в Коммунарке проведет телемост для дальневосточных врачей
17:12 23 Октября Циклон придет на Сахалин и на следующей неделе
15:32 23 Октября Улицу Горный воздух закроют для движения на время проведения «Ночного забега»
Выбор редакции
- 11:32 Вчера Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
- 11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
- 16:12 12 Ноября Семье погорельцев из Долинска нужна помощь
- 15:04 23 Октября Главврач больницы в Коммунарке проведет телемост для дальневосточных врачей
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?