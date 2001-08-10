Улицу Больничную открыли для движения транспорта
Второй участок улицы Больничной от ул. Ленина до поворота на Сахалинскую областную клиническую больницу открыли для движения транспорта.
Подрядная организация завершила укладку асфальтобетонного покрытия дорожного полотна на всем ремонтируемом участке.
Напомним, капитальный ремонт ул. Больничной стартовал в марте 2020 года. Завершиться работы должны были еще в октябре. В связи с нехваткой рабочей силы подрядная организация не успела уложиться в обозначенные сроки. В рамках контракта должно быть обновлено более 12 тысяч кв. метров покрытия проезжей части. С двух сторон дороги обустроены тротуары и бордюры, а также установлено наружное освещение. Кроме того, рабочие полностью переложили водопровод и обустроили ливневые канализации с дождеприемниками.
Также стоит отметить, что в связи с увеличением числа полос (до четырех) движения на ул. Больничной со стороны пр. Мира, возможны изменения режима работы светофорного объекта. О работах по корректировке объекта будет сообщено дополнительно.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:32 16 Ноября Молодой житель Охи пропал в Южно-Сахалинске
11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
17:32 17 Ноября Часть Южно-Сахалинска завтра останется без холодной воды
15:04 18 Ноября Холодной воды не будет в трёх микрорайонах Южно-Сахалинска
14:32 22 Октября Единую вакцину против гриппа и COVID-19 создадут в России
15:04 23 Октября Главврач больницы в Коммунарке проведет телемост для дальневосточных врачей
17:12 23 Октября Циклон придет на Сахалин и на следующей неделе
15:32 23 Октября Улицу Горный воздух закроют для движения на время проведения «Ночного забега»
Выбор редакции
- 11:32 Вчера Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы между Шахтёрском и Южно-Сахалинском
- 11:32 17 Ноября Котельные в Невельске и Макарове начнут работать на сжиженном газе до конца 2020 года
- 16:12 12 Ноября Семье погорельцев из Долинска нужна помощь
- 15:04 23 Октября Главврач больницы в Коммунарке проведет телемост для дальневосточных врачей
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?