Улицу Больничную открыли для движения транспорта

Второй участок улицы Больничной от ул. Ленина до поворота на Сахалинскую областную клиническую больницу открыли для движения транспорта.

Подрядная организация завершила укладку асфальтобетонного покрытия дорожного полотна на всем ремонтируемом участке.

Напомним, капитальный ремонт ул. Больничной стартовал в марте 2020 года. Завершиться работы должны были еще в октябре. В связи с нехваткой рабочей силы подрядная организация не успела уложиться в обозначенные сроки. В рамках контракта должно быть обновлено более 12 тысяч кв. метров покрытия проезжей части. С двух сторон дороги обустроены тротуары и бордюры, а также установлено наружное освещение. Кроме того, рабочие полностью переложили водопровод и обустроили ливневые канализации с дождеприемниками.

Также стоит отметить, что в связи с увеличением числа полос (до четырех) движения на ул. Больничной со стороны пр. Мира, возможны изменения режима работы светофорного объекта. О работах по корректировке объекта будет сообщено дополнительно.