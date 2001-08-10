Снежную погоду обещают синоптики на Сахалине и Курилах в предстоящие дни
Синоптики рассказали, какая погода ждёт островитян на предстоящей неделе и в выходные дни.
По данным областного гидрометцентра, в ночь на субботу влияние циклона на Сахалине будет ослабевать, днём он уйдет в Тихий океан. Местами ожидается небольшой снег, на побережьях порывистый ветер. Температура -5 … -10°, в долинах -12…-17°, на юге -3…-8°. Днём без существенных осадков, +0…+5°, на севере - 0…-5°.
В воскресенье на острове будет идти небольшой снег, температура ночью -0…-5°, в долинах -2…-7°, днём -3…+2°, на севере ночью будет от -6 до -11°, в долинах до -14°, днём -2…-7°.
Синоптики отмечают, что в течение рабочей недели над севером Охотского моря будет бушевать циклон. На севере Сахалина прогнозируют ветреную погоду с небольшим снегом, ночью -6…-11°, в долинах до -15°, днём -2…-7°. В южных районах наиболее вероятен снег на западном побережье, ночью -2 до -7°, в долинах -7…-12°, днём -3…+2°.
Что касается Курильских островов, как выходные дни, так и в течение рабочей недели здесь сохранится ветреная с осадками погода. Температура воздуха от +1° до +6°, во второй половине недели на севере около 0°.
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