Тихоокеанское
информационное агентство
21 Ноября 2020
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17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Заболеваемость ОРВИ растет в Сахалинской области

Заболеваемость ОРВИ растет в Сахалинской области
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) продолжает расти в Сахалинской области.
 
Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, за минувшую неделю на островах зарегистрировано 2318 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Показатель заболеваемости выше показателя предыдущей недели, но ниже эпидемического порога на 8,9%.
 
Без учета пневмоний ковидной этиологии, за отчетную неделю зафиксированы 343 пациента с внебольничными пневмониями.
 
Также за прошедшую неделю 59 пациентов подхватили острую кишечную инфекцию. Энтеровирусную инфекцию диагностировали у двух детей.
 
Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.

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