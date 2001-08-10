Заболеваемость ОРВИ растет в Сахалинской области

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) продолжает расти в Сахалинской области.

Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, за минувшую неделю на островах зарегистрировано 2318 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Показатель заболеваемости выше показателя предыдущей недели, но ниже эпидемического порога на 8,9%.

Без учета пневмоний ковидной этиологии, за отчетную неделю зафиксированы 343 пациента с внебольничными пневмониями.

Также за прошедшую неделю 59 пациентов подхватили острую кишечную инфекцию. Энтеровирусную инфекцию диагностировали у двух детей.

Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.