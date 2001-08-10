Администрация Южно-Сахалинска: высаживать из автобусов несовершеннолетних недопустимо

В администрации города отреагировали на сообщения южносахалинцев о случаях отказа в проезде в общественном транспорте несовершеннолетних без масок.

— Наша задача — обезопасить пассажиров от распространения коронавирусной инфекции. Однако, нельзя забывать об обязательствах взрослых по отношению к детям — защищать. Подобные случаи обращения с детьми считаю недопустимыми, — сказал мэр Сергей Надсадин. — Прошу ответственных еще раз обратить внимание на необходимость иметь в каждом городском автобусе запас масок для детей и пожилых горожан.

Глава областного центра дал поручение курирующему пассажирский транспорт вице-мэру, а также департаменту городского хозяйства оперативно провести совещание с перевозчиками, где еще раз озвучить информацию о запрете высаживать из автобусов несовершеннолетних.

Еженедельные рейды по контролю за соблюдением масочного режима на общественном транспорте продолжаются.