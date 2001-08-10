Проголосовать за самые вкусные пельмени от местных производителей южносахалинцы могут до 10 декабря
В областной столице продолжается интерактивное голосование на определение самых вкусных пельменей от сахалинских производителей. Поддержать любимую торговую марку горожане могут до 10 декабря.
Для этого необходимо набрать номер системы телефонного голосования +7(4242) 300-960, дождаться меню или сразу после сигнала ввести код участника:
- ООО ТФ «Сахалинский бекон-2» - код 1454;
- ООО «Ханаан» - код 1455;
- От тети Светы (ИП Савенкова Л.В) - код 1456;
- ООО «Генерал» - код 1457;
- ООО «Сахалинский пищекомбинат» (группа компаний ООО «Фабрика вкуса») - код 1458.
Голосование проводится в рамках гастрономического марафона «Пельмень и его друзья», который стартовал в Южно-Сахалинске в начале ноября. За это время шеф-повара из 10 заведений общественного питания, участвующих в фестивале пельменей, приготовили для своих гостей уже более 400 порций знаменитого блюда.
Напомним, посетить вкусные места и оценить различные вариации пельменей мира южносахалинцы могут также до 10 декабря включительно. Цена на фестивальные блюда не превышает 350 рублей. Перечень участников представлен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в тематическом разделе «Фестиваль пельменей» http://yuzhno-sakh.ru/dirs/4029/2215.
Традиционно завершающим этапом фестиваля станет празднование Дня пельменя. Он состоится 19 декабря на ярмарке возле Дом торговли (пр. Мира 106А).
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