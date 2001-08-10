Тихоокеанское
информационное агентство
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16:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Ветер и слабая метель ожидаются в Охинском районе

Ветер и слабая метель ожидаются в Охинском районе

Ночью 1 декабря на территории Охинского района прогнозируются осадки, умеренный снег (3-6 мм), усиление ветра 20 м/с, метель.

В администрацию указанного муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанного района:

- без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;

- уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;

-отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения;

- туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;

- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;

- при необходимости обращаться в дежурные службы.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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