В Тымовском районе до конца года запустят сразу 5 газовых котельных. Муниципалитет сделал мощный рывок по выполнению программы газификации. До Нового года три новых объекта ЖКХ должны заработать в Тымовском, еще по одному – в селах Красная Тымь и Кировское. Это позволит закрыть действующие угольные котельные и улучшить в районе экологическую обстановку, а также сделать отопление более удобным и доступным для владельцев частных домов. Такая информация прозвучала в ходе недавней рабочей поездки губернатора Валерия Лимаренко в муниципалитет.

– Для нас важно, чтобы жители области чувствовали себя максимально комфортно. Этого невозможно добиться без запуска современных газовых котельных. Ведь использование голубого топлива – это чистый воздух, удобство и – в случае с частными домами – еще и экономия семейного бюджета. Запуск этих объектов в Тымовском районе – очень большой шаг. Однако нам предстоит сделать еще многое. Наша задача – как можно скорее отказаться от угольных котельных и перейти на сетевой и сжиженный газ, – отметил глава региона.

В ближайшие годы три новых газовых котельных заработают в селах Кировское, Ясное и Зональное. А строительство еще одного такого объекта в Тымовском позволит полностью отказаться от использования угля в районе.

Запуск новых котельных стал возможным благодаря строительству в Тымовском районе газораспределительной станции (ГРС). Объект возвела компания «Газпром». Он оснащен по последнему слову техники. Здесь используется автоматизированное оборудование, для управления которым достаточно одного человека. Причем контролировать работу систем специалист может даже из дома с помощью компьютера.

От ГРС провели четыре газопровода к населенным пунктам муниципалитета. Среди них – Тымовское, а также села Воскресеновка, Восход, Зональное, Кировское, Красная Тымь и Ясное. Это позволит газифицировать более 3,2 тысячи домов и квартир, 82 объекта промышленности и малой энергетики. Всего к сегодняшнему дню в районе было проведено 196 километров сетей.

– Я живу в Кировском. Приход газа в наше село для меня и моей семьи – большой праздник. Теперь не будет грязи и сажи, а дом не придется топить углем и дровами. Да еще и сэкономим, – поделился эмоциями житель частного дома Андрей Агафонов.

Тымовская газораспределительная станция также обеспечит «голубым» топливом Александровск-Сахалинский район.

Отметим, строительство современных котельных в регионе ведется по программе «Чистые острова». Другие ее направления – ликвидация незаконных свалок и создание инфраструктуры для зарядки электрокаров и заправки автомобилей экологически чистым топливом.

Полностью газифицировать Сахалинскую область власти региона и компания «Газпром» намерены до 2025 года. В общей сложности планируется построить около 1200 километров газопроводов, газифицировать свыше 26 тысяч домов и 157 предприятий и котельных. Для удаленных районов предусмотрена автономная газификация за счет сжиженного природного газа.