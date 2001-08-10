Школьники Сахалинской области принимают участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» на знание основ правил дорожного движения стартовала накануне на образовательной платформе Учи.ру. Участие в ней примут школьники 1 – 4 классов 18 муниципальных образований островного региона.

Организатором образовательной олимпиады выступила Автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» совместно с ГУОБДД МВД России, Минтрансом России и Росавтодором в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

– Работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма необходимо усиливать, – отметил заместитель Председателя Правительства РФ, куратор национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Марат Хуснуллин. – Уверен, что целенаправленное просвещение детей и их родителей в вопросах безопасности дорожного движения позволит свести к минимуму количество дорожно-транспортных происшествий.

Мероприятие в Сахалинской области пройдет в два этапа. Первый – открытые уроки и классные часы по безопасности дорожного движения. Второй – сама онлайн-олимпиада. Она представляет собой цепочку интерактивных обучающих и тестовых заданий в понятном и интересном для младшеклассников формате. Над их разработкой трудились специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, образовательной онлайн-платформы Учи.ру и профильные сотрудники ГУОБДД МВД России.

Всероссийская онлайн-олимпиада продлится до 11 декабря включительно. По окончании участники получают дипломы и сертификаты.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется в России с 2019 года. За последние два года в субъектах удалось отремонтировать более 30 тысяч километров дорог, а также провести комплексное обустройство транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения безопасности движения.

В Сахалинской области в рамках нацпроекта реконструировали и отремонтировали около 27 километров дорог регионального и местного значения. В этом году построили еще около 25 километров трасс. Сегодня протяженность всех островных дорог составляет около 5 тысяч километров. Только треть из них имеют твердое покрытие. По итогам реализации национального проекта за пять лет доля региональных трасс, соответствующих нормативу, должна вырасти до 55 процентов.