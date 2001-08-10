На Сахалине в условиях пандемии организовали работу провизорного госпиталя на 100 пациентов
На Сахалине в условиях пандемии организовали работу провизорного госпиталя на 100 пациентов. Он начал функционировать в областном центре и готов принимать пациентов уже сегодня. Здесь завершены необходимые приготовления, докуплено оборудование и медикаменты.
В провизорном госпитале будут лечить пациентов с пневмонией средней и тяжелой степени. Для этого приобретены дополнительные 4 аппарата ИВЛ, теперь их 6 вместе с имевшимися ранее. Также оперативно закуплена наркозная, дыхательная аппаратура, кислородные концентраторы, пульсоксиметры, медикаменты.
– В условиях пандемии коронавируса мы обязаны уделить самое пристальное внимание пациентам с пневмонией. Для их лечения, безусловно, должно действовать отдельное медучреждение, – прокомментировала главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Сахалинской области Оксана Солонина. – В случае выявления коронавируса больной будет немедленно направлен в инфекционный госпиталь.
Врачебный состав для работы в госпитале привлечен из других медучреждений региона. В основном это инфекционисты и терапевты. Средний и младший медперсонал остался преимущественно из отделения городской гинекологии, на базе которой развернули госпиталь. В числе медработников – Елена Козлова – главная медсестра, которая работала здесь и до открытия нового подразделения. Вместе с ней еще 7 коллег-медсестер из прежнего отделения.
– Мы не оставили свои должности и готовы оказывать всю необходимую помощь сахалинцам. Все возникающие вопросы решаем на месте. Условия здесь комфортные, все, что в наших силах, делаем. К приему пациентов готовы, – рассказала Елена Козлова.
Палаты для пациентов рассчитаны на двух–, трех- и четырёхместное размещение. Дополнительно приобретено постельное белье, комплекты посуды. Напомним, пациентки прежнего гинекологического отделения распределены в областную и железнодорожную больницы. Врачи – специалисты гинекологического профиля устроены на работу в открывшееся профильное отделение областной больницы.
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