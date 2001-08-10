В администрации Южно-Сахалинска объявлен отбор в кадровый резерв

В администрации областного центра объявлен отбор кандидатов для включения в резерв управленческих кадров на должность руководителя муниципального (автономного, бюджетного, казенного) учреждения города Южно-Сахалинска.

Информация о квалификационных требованиях, необходимых для участия в конкурсе документах размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Прием на работу. Конкурсы. Объявления» http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2671.

Документы принимаются с 3 по 23 декабря (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Ленина, 173, каб. 312 (департамент кадровой политики).

Справки по телефону 300-913 (доб. 5).