Тихоокеанское
информационное агентство
30 Марта 2021
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28 и 29 марта в ряде домов областного центра ограничат холодное водоснабжение
15:04, 26.03.21 | Новости общества Сахалина и Курил

Южно-Сахалинск присоединится к экологической акции «Час земли»

Южно-Сахалинск присоединится к экологической акции «Час земли»

«Час земли» - ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы. Оно призывает людей выключить электричество на один час, чтобы повысить интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам.

В субботу, 27 марта, с 20.30 до 21.30 будет отключена архитектурно-художественная подсветка ряда объектов на территории Южно-Сахалинска.

Кроме того, в акции поучаствуют пять учреждений спортивной направленности, у которых присутствует подсветка и внешнее освещение фасада зданий.

В рамках проведения мероприятия отключение коснется и учреждений, которые находятся в ведении департамента культуры и туризма Южно-Сахалинска.

Информация об акции «Час земли» также направлена 72 предприятиям торговли, гостиничного хозяйства и общественного питания.

В образовательных учреждениях областного центра для учеников и студентов проведут конкурсы, викторины, тематические выставки и беседы на тему ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

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