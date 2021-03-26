Южно-Сахалинск присоединится к экологической акции «Час земли»

«Час земли» - ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы. Оно призывает людей выключить электричество на один час, чтобы повысить интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам.

В субботу, 27 марта, с 20.30 до 21.30 будет отключена архитектурно-художественная подсветка ряда объектов на территории Южно-Сахалинска.

Кроме того, в акции поучаствуют пять учреждений спортивной направленности, у которых присутствует подсветка и внешнее освещение фасада зданий.

В рамках проведения мероприятия отключение коснется и учреждений, которые находятся в ведении департамента культуры и туризма Южно-Сахалинска.

Информация об акции «Час земли» также направлена 72 предприятиям торговли, гостиничного хозяйства и общественного питания.

В образовательных учреждениях областного центра для учеников и студентов проведут конкурсы, викторины, тематические выставки и беседы на тему ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.