Сахалинцев приглашают присоединиться к Всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни»

Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни», приуроченная к Всемирному дню здоровья, состоится 4 апреля в Южно-Сахалинске.

Оздоровительное мероприятие пройдёт в городском парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина. Участниками могут стать все желающие. Для этого необходимо пройти регистрацию по ссылке http://greenego.ru/reg10k.

Общий сбор пройдёт с 10:30 до 10:50 у южного берега озера Верхнее (рядом с кораблём Santa Maria). Здесь участников осмотрят медицинские специалисты, а инструкторы ЗОЖ Лиги здоровья нации проведут инструктаж и массовую зарядку. Выход на маршрут длиной 5,7 километра (около 10 тысяч шагов) запланирован в 11:00. Ориентировочное окончание акции в 12:30. Все участники акции по завершению получат электронные сертификаты.

Также в рамках мероприятия состоятся открытые межмуниципальные соревнования по фоновой ходьбе «Человек идущий». Для того чтобы принять в них участие, необходимо скачать бесплатное приложение «Человек идущий» в магазинах App Store или Google Play, зарегистрироваться и вступить в открытую муниципальную команду «Южно-Сахалинск».