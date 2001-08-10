Тихоокеанское
информационное агентство
6 Апреля 2021
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09:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Без света останется часть Южно-Сахалинска

Без света останется часть Южно-Сахалинска

Часть Южно-Сахалинска останется без электричества сегодня, 5 апреля. Ограничения связаны с плановыми работами на сетях.

Как сообщают в пресс-службе Сахалинэнерго, ориентировочно с 07:30 до 9:30 света не будет по адресам:

  • пр. Мира, 235, 237, 237-а, 239, 239-а, 239-б, 239-в, 239-г, 241, 241-а, 241-б, 243, 243-а, 245, 245-а, 245-б, 247, 247-а, 249, 249-а, 251, 251-а;
  • ул. Емельянова, 19-а, 19-б, 21, 21-а, 23;
  • ул. Пуркаева, 82, 82-а, 84.

С 10:00 до 17:00:

  • ул. А. Буюклы, 87-а, 89-а;
  • ул. Вокзальная, 71-а, 71-б;
  • ул. Институтская, 16, 18-б, 20, 20-б;
  • ул. Ленина, 234, 236-б, 242, 242-а, 244.

С 16:00 до 17:00:

  • ул. Комсомольская, 219-а.

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