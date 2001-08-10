76,38|90,18|62,83
11:35, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Некоторые дома в Южно-Сахалинске сегодня останутся без света
Часть Южно-Сахалинска останется без электричества сегодня, 6 апреля. Ограничения связаны с плановыми работами на сетях.
Как сообщают в пресс-службе Сахалинэнерго, ориентировочно с 09:00 до 12:00 света не будет по адресам:
- ул. Вокзальная, 3, 5, 5-а, 7, 9, 9-а, 12, 13, 13-а;
- ул. Крюкова, 64, 70, 78, 78-а, 84;
- ул. Сахалинская, 61, 69, 71.
С 09:00 до 17:00:
- ул. Дорожная, 9, 13.
С 10:00 до 17:00:
- крестьянско-фермерские хозяйства: "Пионер";
- ул. Северный городок, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 33, 35, 37.
С 13:00 до 17:00:
- пр. Победы, 29, 29-а, 31, 31-а, 33, 33-а, 35, 35-а;
- ул. Комсомольская, 188, 190, 190-а.
Актуальную информацию об ограничении электроснабжения можно получить по телефону диспетчерской — 782-782.
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