В Поронайске состоялось долгожданное заселение жилых домов по улице 40 лет ВЛКСМ

Новоселов с приятным событием поздравил представитель министерства строительства Сахалинской области и и.о. мэра Поронайскогогородского округа Виталий Пенкин. Он поблагодарил жителей за ожидание, принёс им извинения за затянутые по вине строительной компании «Армсахстрой» сроки сдачи объектов.

- До 15 июня подрядная организация должна завершить благоустройство придомовой территории: установить детскую площадку, оборудовать площадку для сушки белья и установить скамейки - резюмировал своё выступление Виталий Пенкин.

- Мы ждали квартиру в общей сложности около двух лет. Наши замечания устранены подрядчиком. Очень нравится, что квартира просторная, с большими окнами. Теперь нам необходимо купить мебель, обустроить уют и въехать в нашу новую квартиру, - рассказала жительница села Майское Яна Киселева.

Жилые дома возведены в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда.

С 2012 года построено более 50 000 кв.м., в перспективе строительство ещё 30 000 кв.м. На сегодняшний день в г. Поронайске возводятся ещё три многоквартирных жилых дома. В текущем году в них поселятся 125 семей, состоящих в очереди не переселение из ветхого и аварийного жилого фонда.