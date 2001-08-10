Волонтеры расскажут южносахалинцам о проектах комфортной городской среды и помогут проголосовать
Волонтеры проходят обучение для работы по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Перед ребятами стоит задача максимально проинформировать горожан о проектах, которые участвуют в голосовании от Южно-Сахалинска.
Напомним, это три общественные территории: прилегающая к зданию бывшей мэрии Тойохары (Коммунистический проспект), сквер Авиаторов (Хомутово) и территория юго-восточнее пересечения улиц Пограничной и Комсомольской.
Голосование за объекты благоустройста пройдет с 26 апреля по 30 мая на единой федеральной платформе 65.gorodsreda.ru. Общественная территория, набравшая наибольшее количество голосов, будет благоустроена уже в следующем году. Результаты голосования станут известны в июне.
В команде волонтеров Южно-Сахалинска около 30 человек — добровольцы Центра молодёжных инициатив и активные горожане. Они уже проходят онлайн обучение и получают соответствующие сертификаты. Кроме того, для них запланировано дополнительно очное обучение.
В период голосования (с 26 апреля по 30 мая) волонтеры будут работать в общественных местах. Они подробно расскажут жителям о проходящем голосовании за объекты комфортной городской среды и, при желании людей, помогут им проголосовать прямо на месте с помощью специального приложения — упрощенная версия единой федеральной платформы для голосования.
Принять участие в голосовании могут сахалинцы от 14 лет и старше. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе 65.gorodsreda.ru. Инструкция размещена на официальном сайте администрации города (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/4198/2315).
Напомним, цель федерального проекта - сделать города более комфортными для жителей и вовлечь их в процесс благоустройства.
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