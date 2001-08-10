Южно-Сахалинск готовится к пожароопасному сезону
Ровно неделя осталась на подготовку к пожароопасному периоду, который устанавливается в 2021 году с 15 апреля на всей территории сахалинской области.
В целях своевременной подготовки к пожароопасному сезону 2021 года, администрация Южно-Сахалинска совместно с подведомственными учреждениями продолжает реализацию мер,направленных на предупреждение возникновенияландшафтных и лесных (природных) пожаров.
Как рассказал заместитель директора МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска» Олег Соломанин, в настоящее время утвержден план тушения лесных пожаров Южно-Сахалинского лесничества и Военного лесничества, расположенных на территории городского округа. Мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным утвержден план подготовки к пожароопасному сезону.
В их числе в начале апреля состоялся смотр (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/70/19940) готовности сил и средств Южно-Сахалинского звена территориальной подсистемы РСЧС, которые будут привлечены к ликвидации пожаров.
В селах Синегорск и Санаторное, которые наиболее подвержены угрозе возникновения лесных пожаров, проведены работы по обновлению и устройству противопожарных минерализованных полос в местах, где населенные пункты примыкают к лесным участкам.
С окончательным сходом снежного покрова специалистами Федерального пожарного надзора будут проводиться проверочные мероприятия. В первую очередь в областном центре проверят СНТ, которые включены в перечень территорий, подверженных угрозе лесных пожаров (таких 10). В настоящее время в соответствии с новыми правилами противопожарного режима указанными СНТ разрабатываются паспорта безопасности, которые руководители товариществ направляют в управление по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска и Федеральный пожарный надзор.
Напомним, с 1 января 2021 года вступили в силу новые Правила противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Приложением № 4 установлены правила использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов. Данный порядок обязателен для исполнения всеми юридическими и физическими лицами, собственниками частныхдомовладений. Так, разведение открытого огня и костров разрешается в емкостях из негорючих материалов. Ограничения связаны с погодными условиями: при ветре 10 метров в секунду и более запрещено разведение огня даже в специальных емкостях. В случае введения особого противопожарного режима будет установлен полный запрет на разведение открытого огня и костров.
Специалисты ГОиЧС предупреждают южносахалинцев, что в пожароопасный сезон запрещено использование открытого огня (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок и на лесосеках, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. Кроме того, запрещено засорение леса отходами производства и потребления. С другими правилами пожарной безопасности можно ознакомиться на главной странице официального сайта администрации Южно-Сахалинска в разделе «Памятки»: https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2901/1864.
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