Тихоокеанское
информационное агентство
9 Апреля 2021
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12:05, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Городской парк приглашает мастеров на ярмарку

Городской парк приглашает мастеров на ярмарку

Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина приглашает мастеров декоративно-прикладного творчества принять участие в традиционной пасхальной выставке-ярмарке, которая состоится 2 мая года на аллее Сакуры с 12:00 до 16:00 часов. Стол, стул и скатерть предоставляется, участие бесплатное.

Запись ведется по телефону 72-45-75. Звонить в рабочие дни: вторник – суббота с 09:00 до 17:15 часов, перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов.
Количество мест ограничено.

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