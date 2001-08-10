Городской парк приглашает мастеров на ярмарку

Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина приглашает мастеров декоративно-прикладного творчества принять участие в традиционной пасхальной выставке-ярмарке, которая состоится 2 мая года на аллее Сакуры с 12:00 до 16:00 часов. Стол, стул и скатерть предоставляется, участие бесплатное.

Запись ведется по телефону 72-45-75. Звонить в рабочие дни: вторник – суббота с 09:00 до 17:15 часов, перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов.

Количество мест ограничено.