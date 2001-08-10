В Южно-Сахалинске продолжается выездная вакцинация от коронавируса
Для удобства южносахалинцев работают мобильные пункты. Вакцинация здесь не требует предварительной записи. Пациенту достаточно иметь паспорт, полис, СНИЛС. Медицинские работники на месте проверят общие показатели здоровья и определят, нет ли противопоказаний к вакцинации.
Ежедневно до 30 апреля включительно (в том числе и в выходные дни) привиться можно в медицинском мобильном комплексе консультативно-диагностического центра на пл. Победы. Время работы: с 11.00 до 18.00.
Также продолжают работу пункты вакцинации в оборудованных кабинетах, разместившихся в торговых центрах:
- ТЦ «Мегаберезка» - с 12.00 до 16.00 по будним дням и с 11.00 до 15.00 по субботам;
- ТЦ «Столица» - с 11.00 до 18.00 с понедельника по пятницу.
40 тысяч островитян уже сделали прививку от коронавируса, из них оба этапа - более 30 тысяч человек.
Медики обращают особое внимание людей старше 65 лет на необходимость соблюдать все меры по профилактике заболеваний.
- Мы со своим активом стараемся держать себя в форме благодаря спорту. Тренировки не пропускаем и адаптируем их под возможности здоровья каждого из наших возрастных сторонников здорового образа жизни. Вместе с тем, от вакцинации, как дополнительной меры для повышения иммунитета, не отказываемся, - отметил инструктор МБУ «Спортивный город», ведущий программы для пожилых горожан Владимир Забелин. - Очень удобно, что можно привиться не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах.
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