Свое здоровье пожилые жители Чехова проверят в Южно-Сахалинске

Жители села Чехов Холмского района пройдут высокотехнологичную медицинскую диагностику в Южно-Сахалинске. Соответствующее поручение Валерий Лимаренко дал региональному минздраву на встрече с жителями городского округа, сообщили в правительстве региона.

На мероприятии сельчане рассказали губернатору о желании комплексно проверить свое здоровье в консультативно-диагностическом центре островной столицы. На профилактический осмотр отправят сахалинцев в возрасте 65+. Они посетят областной центр уже на следующей неделе.

- Часть холмчан уже прошли обследование в нашем новом высокотехнологичном центре медосмотров. А вот жителей Чехова, к сожалению, там ещё не было. Это нужно незамедлительно исправить, поскольку наши лучшие медицинские услуги должны быть доступны всем жителям региона. Тем более, когда речь идет о людях в возрасте от 65 - они нуждаются в особом внимании и заботе, - подчеркнул Валерий Лимаренко.

Вопрос повышения доступности услуг здравоохранения стал одним из ключевых на встрече губернатора с жителями муниципального образования. Так, в центральной районной больнице не хватает сразу нескольких узких специалистов - кардиолога, онколога, рентгенолога, узиста и врача приемного отделения. Чтобы решить проблему, медицинское учреждение заключило договоры на дальнейшее трудоустройство с 21 сахалинским студентом-медиком и 7 ординаторами.

- Мы можем построить сколько угодно новых зданий, но, если мы их не обеспечим высококвалифицированными врачами, в них не будет никакой ценности. Поэтому, конечно, активно работаем над привлечением кадров, - отметил областной министр здравоохранения Владимир Кузнецов.

Отметим, всего в ходе встречи губернатор ответил более чем на 30 вопросов. Все они взяты в работу. По каждому установлены сроки.