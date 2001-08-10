Свое здоровье пожилые жители Чехова проверят в Южно-Сахалинске
Жители села Чехов Холмского района пройдут высокотехнологичную медицинскую диагностику в Южно-Сахалинске. Соответствующее поручение Валерий Лимаренко дал региональному минздраву на встрече с жителями городского округа, сообщили в правительстве региона.
На мероприятии сельчане рассказали губернатору о желании комплексно проверить свое здоровье в консультативно-диагностическом центре островной столицы. На профилактический осмотр отправят сахалинцев в возрасте 65+. Они посетят областной центр уже на следующей неделе.
- Часть холмчан уже прошли обследование в нашем новом высокотехнологичном центре медосмотров. А вот жителей Чехова, к сожалению, там ещё не было. Это нужно незамедлительно исправить, поскольку наши лучшие медицинские услуги должны быть доступны всем жителям региона. Тем более, когда речь идет о людях в возрасте от 65 - они нуждаются в особом внимании и заботе, - подчеркнул Валерий Лимаренко.
Вопрос повышения доступности услуг здравоохранения стал одним из ключевых на встрече губернатора с жителями муниципального образования. Так, в центральной районной больнице не хватает сразу нескольких узких специалистов - кардиолога, онколога, рентгенолога, узиста и врача приемного отделения. Чтобы решить проблему, медицинское учреждение заключило договоры на дальнейшее трудоустройство с 21 сахалинским студентом-медиком и 7 ординаторами.
- Мы можем построить сколько угодно новых зданий, но, если мы их не обеспечим высококвалифицированными врачами, в них не будет никакой ценности. Поэтому, конечно, активно работаем над привлечением кадров, - отметил областной министр здравоохранения Владимир Кузнецов.
Отметим, всего в ходе встречи губернатор ответил более чем на 30 вопросов. Все они взяты в работу. По каждому установлены сроки.
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