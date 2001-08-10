Тихоокеанское
информационное агентство
9 Апреля 2021
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10:16, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Света не будет в некоторых домах Южно-Сахалинска сегодня

Света не будет в некоторых домах Южно-Сахалинска сегодня

Часть Южно-Сахалинска останется без электричества сегодня, 9 апреля. Ограничения связаны с плановыми работами на сетях.

Как сообщают в пресс-службе Сахалинэнерго, ориентировочно с 09:00 до 16:00 света не будет по адресам:

  • пр. Мира, 197, 197-а, 240, 250;
  • ул. Пограничная, 20, 20-а, 20-б, 22, 22-а, 24, 26, 28.

С 10:00 до 15:00:

  • ул. Емельянова, 36;
  • ул. Пушкина, 161.

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