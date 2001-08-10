Тихоокеанское
информационное агентство
9 Апреля 2021
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10:19, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Без тепла останется сегодня часть Южно-Сахалинска

Без тепла останется сегодня часть Южно-Сахалинска

 

В связи с проведением ремонтных работ на сетях в ряде домов Южно-Сахалинска до 16.00 ограничено теплоснабжение.

Так, тепла не будет по адресам:

- ул. Фабричная, 20;

- ул. Детская, 8Б, 8А;

- пер.Озёрный, 4, 6, 8;

- ул. Амурская, 174, 155, 157, 159, 182, 184, 167, 169;

- ул. Пушкина, 118, 120, 133, 131;

- ул. Чехова, 164, 160а, 172, 174, 172а;

- пр. Победы, 67, 67а, 65, 63в, 63г, 75, 77, 81;

- ул. Ленина, 293, 293а, 295, 297, 286, 299, 301, 303;

- ул. Пограничная, 60, 60а, 58а, 58б, 56а.

Уточнить информацию об отключениях тепла можно на сайте Сахалинской коммунальной компании в разделе «Оперативная сводка отключений» (https://skk65.ru/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=255) либо в диспетчерской по телефонам: 72-30-13, 72-33-89.

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