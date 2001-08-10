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13:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
В администрации Южно-Сахалинска объявлен конкурс на замещение вакантной должности
В администрации областного центра объявлен конкурс на замещение вакантной должностидиректора департамента по управлениюмуниципальным имуществом.
Ознакомиться с квалификационными требованиями и перечнем документов можно на официальном сайте мэрии в разделе «Прием на работу. Конкурсы» http://yuzhno-sakh.ru/dirs/4210.
Документы принимаются до 29 апреля в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Ленина, 173, каб. 312 (департамент кадровой политики). Справки по телефону 300-913 (доб. 5).
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