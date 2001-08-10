77,51|92,07|62,97
09:26, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В некоторых домах Южно-Сахаинска сегодня отключат свет
Часть Южно-Сахалинска останется без электричества сегодня, 12 апреля. Ограничения связаны с плановыми работами на сетях.
Как сообщают в пресс-службе Сахалинэнерго, ориентировочно с 09:00 до 16:00 света не будет по адресам:
- ул. Горького, 40, 42, 42-а, 44, 46, 46-а, 50, 50-а;
- ул. Емельянова, 1, 3, 3/1, 5, 7, 7-а, 9.
Актуальную информацию об ограничении электроснабжения можно получить по телефону диспетчерской — 782-782.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:45 Сегодня Света не будет в десятках домов Южно-Сахалинска
08:50 Сегодня В пострадавшем от пожара доме на Сахалинской, 43 восстановили первый слой кровли
08:52 Сегодня Сахалинец завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по тхэквондо
08:58 Сегодня В островной столице стартовал фестиваль «Студенческая весна»
11:35 6 Апреля Некоторые дома в Южно-Сахалинске сегодня останутся без света
11:45 7 Апреля В некоторых домах Южно-Сахалинска сегодня не будет света
15:06 7 Апреля На Северных Курилах ожидается ураганный ветер и сильные осадки
16:47 7 Апреля Житель Южно-Сахалинска купил паблик в соцсети и стал обманывать через него людей
14:04 15 Марта Sohu: Япония не сможет отрезать Курилы от материковой части России
15:32 17 Марта Сахалинцы и курильчане могут сэкономить на путешествиях по региону и России
15:04 26 Марта Южно-Сахалинск присоединится к экологической акции «Час земли»
09:34 30 Марта Часть Южно-Сахалинска и Христофоровки останется без электричества сегодня
Выбор редакции
- 16:47 7 Апреля Житель Южно-Сахалинска купил паблик в соцсети и стал обманывать через него людей
- 15:04 26 Марта Южно-Сахалинск присоединится к экологической акции «Час земли»
- 15:32 17 Марта Сахалинцы и курильчане могут сэкономить на путешествиях по региону и России
- 14:04 15 Марта Sohu: Япония не сможет отрезать Курилы от материковой части России
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:42 10 Февраля Юрий Трутнев: наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
Опрос
Ждёте ли вы, что до конца 2021 года границы большинства стран заново откроются?