В некоторых домах Южно-Сахаинска сегодня отключат свет

Часть Южно-Сахалинска останется без электричества сегодня, 12 апреля. Ограничения связаны с плановыми работами на сетях.

Как сообщают в пресс-службе Сахалинэнерго, ориентировочно с 09:00 до 16:00 света не будет по адресам:

ул. Горького, 40, 42, 42-а, 44, 46, 46-а, 50, 50-а;

ул. Емельянова, 1, 3, 3/1, 5, 7, 7-а, 9.

Актуальную информацию об ограничении электроснабжения можно получить по телефону диспетчерской — 782-782.