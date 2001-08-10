Тихоокеанское
информационное агентство
13 Апреля 2021
Сегодня 15:02
77,51|92,07|62,97
Южно-сахалинских предпринимателей приглашают обсудить вопросы переоборудования автомобилей на газ
09:26, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В некоторых домах Южно-Сахаинска сегодня отключат свет

В некоторых домах Южно-Сахаинска сегодня отключат свет

Часть Южно-Сахалинска останется без электричества сегодня, 12 апреля. Ограничения связаны с плановыми работами на сетях.

Как сообщают в пресс-службе Сахалинэнерго, ориентировочно с 09:00 до 16:00 света не будет по адресам:

  • ул. Горького, 40, 42, 42-а, 44, 46, 46-а, 50, 50-а;
  • ул. Емельянова, 1, 3, 3/1, 5, 7, 7-а, 9.

Актуальную информацию об ограничении электроснабжения можно получить по телефону диспетчерской — 782-782.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Ждёте ли вы, что до конца 2021 года границы большинства стран заново откроются?