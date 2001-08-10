Тихоокеанское
информационное агентство
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16:28, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Два района Сахалинской области окажутся под воздействием циклона

Два района Сахалинской области окажутся под воздействием циклона

Сильный дождь и ветер 20-25 м/с прогнозируют завтра, 15 апреля, в Северо-Курильском районе.

Кроме того, ночью 15 апреля в Охинском районе ожидается умеренный снег, ветер 20-25 м/с, метель, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС, в администрацию муниципалитета и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погоды готовы к реагированию.

Обстановка, связанная с прохождением циклона находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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