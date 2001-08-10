Южносахалинцев приглашают принять участие в фотоконкурсе «Сакура нашего города»

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке стартовал фотоконкурс «Сакура нашего города», который проводится с целью воспитания ответственного и бережного отношения к природе родного города через искусство фотографии.

На конкурс принимаются работы, на которых изображены цветущие деревья сакуры или сюжетные снимки с японской вишней, сделанные на территории островной столицы, с указанием конкретного места (улица, район и прочее).

В рамках конкурса предусмотрены следующие номинации:

«Остановись мгновенье, ты прекрасно»;

«Литературные сеансы под сакурой»;

«Цветы сакуры».

Художественный замысел фотографии ограничивается только фантазией участника. Это может быть фото, на котором запечатлены эмоции читающего человека в тени цветущих деревьев вишни или изображены оригинальные сюжеты наблюдения за сакурой.

Один автор может предоставить не более 3-х фотографий, в том числе серию снимков объёмом 3-5 фотографий, объединённую общим замыслом. Фотоработы будут оцениваться по следующим критериям:

Соответствие теме конкурса и качество снимка;

Оригинальность и выразительность творческой задачи;

Грамотное цветовое и композиционное решение.

Результаты фотоконкурса будут опубликованы на сайте СахОУНБ

Награждение победителей состоится в мае.

Заявку и положение о конкурсе можно найти на сайте библиотеки.

Заявки на участие принимаются до 15 мая на электронный адрес a.posokhova@libsakh.ru или на флеш-носителях по адресу: 693020, Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78, Сахалинская областная универсальная научная библиотека, информационный центр международного сотрудничества.

Телефон для справок +7 (4242) 45-25-47.