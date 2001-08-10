Валерий Лимаренко поручил подключить к цифровому поиску дорожных дефектов все районы области

Поучаствовать в новом проекте предлагается неравнодушным жителям региона. С помощью сервиса Сахалин.онлайн они могут сообщать информацию о ямах на проезжих частях. Благодаря этим сведениям будет составлена цифровая карта дефектов дорог – устранить изъяны на всех участках поручено к 1 июля. Ранее к инициативе подключились волонтеры и неравнодушные жители Южно-Сахалинска.

– Благодаря современным технологиям мы увидим реальные масштабы предстоящих дорожных работ. Причем во всем регионе одновременно. Не допущу, чтобы подрядчики, с которыми мы заключили трехгодичные контракты, бездельничали. Проводить ремонт нужно быстро и качественно. В противном случае расторгнем договоры. Деньги уже выделены – финансирование на содержание проезжих частей увеличено в 6 раз, – отметил губернатор региона. – В прошлом году с помощью цифровых технологий мы ликвидировали все незаконные свалки. Теперь этот опыт необходимо применить в дорожной сфере.

Отметим, за последние 2 недели на проезжих частях областного центра волонтеры и жители города обнаружили более 200 изъянов. Сведения о ямах заносят в специальную информационную систему. Подрядчики, с которым заключены трехгодичные контракты на содержание дорог, обязаны их ликвидировать.

Сообщать о ямах на проезжей части необходимо в сервисе Сахалин.онлайн. Там создан специальный раздел: ненадлежащее содержание автомобильных дорог. В нем необходимо коротко описать проблему и указать соответствующее место на карте населенного пункта. Обращение сразу передадут профильным специалистам. В ответ пользователь получит сообщение о сроках устранения дефектов.