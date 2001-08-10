Планы Японии сбросить воду с "Фукусимы" насторожили Росрыболовство

Росрыболовство не планирует вести дополнительный мониторинг из-за планов Японии сливать воду с аварийной атомной станции "Фукусима-1" в океан. Об этом накануне, 15 апреля, сказал журналистам глава ведомства Илья Шестаков, сообщает "Российская газета".

"Мы являемся потребителем продукции, которая обитает в этих водах, которая будет выловлена. Мы направим свои предложения хотя бы для того, чтобы как минимум получить разъяснения по этому вопросу, и чтобы у нас была возможность провести анализ, не повредит ли это местам обитания нашей рыбы", - отметил он.