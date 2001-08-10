Котельную в Томари капитально отремонтируют к осени

Параллельно будет идти проектирование новой газовой котельной. Объект ЖКХ проверил первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков во время поездки в Томаринский район.

– Угольная котельная ТЭЦ, которая обеспечивает теплом весь город, находится в старом здании, требующем ремонта. Из-за этого у муниципалитета были серьезные сложности с получением паспорта готовности к отопительному периоду. Несмотря на это зимний сезон прошел без срывов. Этим летом должен завершиться капитальный ремонт объекта ЖКХ. В перспективе же необходимо строительство современной котельной, которая будет работать на экологически чистом топливе, – сказал Сергей Байдаков.

Ремонтные работы на котельной ТЭЦ начались в прошлом году. Чтобы отопительный сезон прошел в штатном режиме, средства оперативно выделили из резервного фонда правительства Сахалинской области. Была частично отремонтирована кровля, смонтированы ограждающие конструкции котельной и дымовой трубы.

В этом году планируется завершить ремонт основного здания котельной и галереи подачи угля. На сегодняшний день выполнен демонтаж оставшейся части кровли, проводятся работы по гидроизоляции бетонных конструкций крыши. После тщательного обследования конструкций здания подрядчик приступит к укреплению стен, перекрытий и замене кровли.

– По графику ремонт должны закончить до 1 сентября. На работы из областного бюджета в этом году направлено более 19 миллионов рублей. Капремонт позволит еще несколько лет эксплуатировать котельную, обеспечивая надежность и безопасность теплоснабжения, – рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Сегодня также объявлен конкурс на проектно-изыскательские работы новой газовой котельной. Она будет располагаться рядом с действующей, земельный участок уже определен.