Тихоокеанское
информационное агентство
17 Апреля 2021
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17:18, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Южно-Сахалинска приглашают на общегородской субботник

Жителей Южно-Сахалинска приглашают на общегородской субботник
В областном центре 17 апреля состоится первый общегородской субботник. Принять участие в уборке территорий приглашают коллективы предприятий и организаций, а также всех неравнодушных граждан.

Завтра приводить в порядок места общего пользования: скверы, парки, территории жилых районов после зимнего периода будут сотрудники регионального правительства, администрации Южно-Сахалинска, федеральных структур, муниципальных предприятий, общественных организаций - всего более 7 тысяч человек.

При необходимости всем желающим будет оказана помощь в подвозе инвентаря. Для этого до 16.00 16 апреля необходимо оставить заявку на его получение в департаменте городского хозяйства по телефону 300-461 (доб. 5, 9, 12).

Точки раздачи инвентаря и сбора участников субботника, желающих присоединиться к общегородской уборке, 17 апреля в 10.00 утра будут организованы по адресам:

• парковка у ледового дворца «Кристалл» по ул. Горького, 29;
• перекресток ул. Поповича и Красной (парковка у ТЦ «Славянский базар»);
• район сквера с памятным знаком в честь основания с. Владимировка по ул Сахалинской (рядом с мостом через р. Сусую);
• перекресток пр. Мира и ул. Больничной (напротив Никольской церкви);
• пр. Мира, 64а (участок от ул. Украинской до Сахалинской);
• ул. Ленина, 283;
• ДК «Железнодорожник»;
• ярмарочная площадка с южной стороны ТЦ «Дом торговли»;
• перекресток пр. Мира и ул. Крайней;
• парковка с восточной стороны ул. Пушкина;
• перекресток ул. Есенина и Комсомольской;
• перекресток пр. Мира и ул. Курильской;
• перекресток ул. Невельской и Комсомольской;
• территория, прилегающая к городской думе;
• перекресток ул. Дзержинского и Вокзальной и др.

Отметим, что многие жители выразили желание после общегородского субботника также навести чистоту и в своих дворах. Поэтому администрация города просит управляющие организации продлить выдачу инвентаря горожанам до 15.00 и разместить объявления, где желающие могут получить все необходимое. Уточнить  за какой управляющей компанией закреплен жилой дом можно на официальном сайте мэрии http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1082.

Горожане могут присоединиться к уборке территории и на популярных туристических маршрутах. Так, в 9.30 субботник стартует в поселке «Весточка». Для участников будет организован выезд на автобусе от площади Ленина.

Обращаем внимание, если 17 апреля погодные условия будут неблагоприятными, проведение субботника перенесут на 30 апреля - с 12.00 до 16.00.

Уже сегодня коллективы города выйдут на уборку территорий в рамках «чистой пятницы». В дни масштабной уборки полигон ТБО будет бесплатно принимать мусор от хозяйствующих субъектов и физических лиц.

Чтобы вывезти мусор в другие дни в течение апреля необходимо оставить заявку по телефону: 300-461 (доб. от 2 до 11).

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