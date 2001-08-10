Жителей Южно-Сахалинска приглашают на общегородской субботник

В областном центре 17 апреля состоится первый общегородской субботник. Принять участие в уборке территорий приглашают коллективы предприятий и организаций, а также всех неравнодушных граждан.

Завтра приводить в порядок места общего пользования: скверы, парки, территории жилых районов после зимнего периода будут сотрудники регионального правительства, администрации Южно-Сахалинска, федеральных структур, муниципальных предприятий, общественных организаций - всего более 7 тысяч человек.

При необходимости всем желающим будет оказана помощь в подвозе инвентаря. Для этого до 16.00 16 апреля необходимо оставить заявку на его получение в департаменте городского хозяйства по телефону 300-461 (доб. 5, 9, 12).

Точки раздачи инвентаря и сбора участников субботника, желающих присоединиться к общегородской уборке, 17 апреля в 10.00 утра будут организованы по адресам:

• парковка у ледового дворца «Кристалл» по ул. Горького, 29;

• перекресток ул. Поповича и Красной (парковка у ТЦ «Славянский базар»);

• район сквера с памятным знаком в честь основания с. Владимировка по ул Сахалинской (рядом с мостом через р. Сусую);

• перекресток пр. Мира и ул. Больничной (напротив Никольской церкви);

• пр. Мира, 64а (участок от ул. Украинской до Сахалинской);

• ул. Ленина, 283;

• ДК «Железнодорожник»;

• ярмарочная площадка с южной стороны ТЦ «Дом торговли»;

• перекресток пр. Мира и ул. Крайней;

• парковка с восточной стороны ул. Пушкина;

• перекресток ул. Есенина и Комсомольской;

• перекресток пр. Мира и ул. Курильской;

• перекресток ул. Невельской и Комсомольской;

• территория, прилегающая к городской думе;

• перекресток ул. Дзержинского и Вокзальной и др.

Отметим, что многие жители выразили желание после общегородского субботника также навести чистоту и в своих дворах. Поэтому администрация города просит управляющие организации продлить выдачу инвентаря горожанам до 15.00 и разместить объявления, где желающие могут получить все необходимое. Уточнить за какой управляющей компанией закреплен жилой дом можно на официальном сайте мэрии http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1082.

Горожане могут присоединиться к уборке территории и на популярных туристических маршрутах. Так, в 9.30 субботник стартует в поселке «Весточка». Для участников будет организован выезд на автобусе от площади Ленина.

Обращаем внимание, если 17 апреля погодные условия будут неблагоприятными, проведение субботника перенесут на 30 апреля - с 12.00 до 16.00.

Уже сегодня коллективы города выйдут на уборку территорий в рамках «чистой пятницы». В дни масштабной уборки полигон ТБО будет бесплатно принимать мусор от хозяйствующих субъектов и физических лиц.

Чтобы вывезти мусор в другие дни в течение апреля необходимо оставить заявку по телефону: 300-461 (доб. от 2 до 11).