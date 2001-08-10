В Поронайске провели дефектовку повреждений дорожного полотна

13 апреля 2021 года представители Администрации Поронайского ГО совместно с МУП «ПКК-1», ГУП «Поронайское ДРСУ» провели обследование асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования. Специалисты выявили дефекты на проезжей части, которые создают неудобства для движения транспорта.

Выбоины будут устранены на улицах Поронайска: Антона Буюклы, Восточной, Гагарина, Западной, Ленина, Молодежной, Октябрьской, Победы, Сахалинской, Театральной, Хабаровской, Криворучко, Невельской, Шмакова, Совхозной и Центральной. Работы также пройдут во всех селах района.

Основной причиной появления дефектов специалисты отмечают попеременные замораживания и оттаивания земляного полотна. Работы по их устранению будут завершены в рамках муниципального контракта по летнему содержанию автомобильных дорог до конца II квартала 2021 года.