Тихоокеанское
информационное агентство
19 Апреля 2021
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Сахалинэнерго продолжает восстанавливать электроснабжение, нарушенное циклоном
09:57, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Южно-Сахалинск находится под влиянием циклона

Южно-Сахалинск находится под влиянием циклона

В связи с прохождением мощного  циклона администрация города просит южносахалинцев быть предельно аккуратными при передвижении на дорогах и тротуарах в утренние часы.

Возможен гололёд, убрать который до начала рабочего дня по объективным причинам дорожники не успевают.

Сейчас почти вся техника переведена на летний режим работы. Предприятия мобилизуют все свои ресурсы.

Общественный транспорт ходит в обычном режиме.

Также по городскому округу наблюдаются частичные перебои со светом. Ремонтные бригады работают над восстановлением энергоснабжения.

Школы и детские сады работают. Директорам школ дано поручение усилить контроль за безопасностью, и если родители оставят детей дома, считать пропуском по уважительной причине.

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